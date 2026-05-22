Прокуратура Оричевского района через суд добилась пенсии для матери троих детей

Пенсия многодетной матери восстановлена. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Оричевском районе прокуратура помогла многодетной матери добиться пенсии. К надзорному ведомству обратилась 58-летняя местная жительница, которая рассказала, что сотрудники территориальных органов регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования незаконно отказали женщине в досрочной пенсии, хотя у нее трое детей.

Причиной отказа стало отсутствие документов, которые подтверждали бы, что одна из дочерей воспитывалась до 8 лет в Херсонской области. Прокуратура подала иск в суд с требованием обязать отделение Пенсионного фонда назначить заявительнице положенную пенсию.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Благодаря этому многодетной матери наконец назначили пенсию.