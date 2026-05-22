Ремонт ВПП «Победилово» продлили до 30 июня

Полеты из Кирова не возобновятся как минимум до конца июня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Срок открытия аэропорта «Победилово» снова перенесли. Так, 22 мая авиакомпания «Победа» разослала пассажирам экстренное сообщение: ремонт взлетно-посадочной полосы продлится как минимум до 30 июня 2026 года.

Ранее заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Петряков написал в своем телеграм-канале, что из-за дефекта основания ремонт продлевается до 20 июня, а с 21 июня полеты возобновятся. Чиновник также пообещал вернуть деньги пассажирам отмененных рейсов с 8 по 20 июня. Добавим, что новых сообщений о новом переносе ни от него, ни от министерства транспорта региона пока не поступало.