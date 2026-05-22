НовостиОбщество22 мая 2026 10:30

Ремонт ВПП «Победилово» продлили до 30 июня

Аэропорт «Победилово» не откроют 21 июня
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Полеты из Кирова не возобновятся как минимум до конца июня.

Срок открытия аэропорта «Победилово» снова перенесли. Так, 22 мая авиакомпания «Победа» разослала пассажирам экстренное сообщение: ремонт взлетно-посадочной полосы продлится как минимум до 30 июня 2026 года.

Ранее заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Петряков написал в своем телеграм-канале, что из-за дефекта основания ремонт продлевается до 20 июня, а с 21 июня полеты возобновятся. Чиновник также пообещал вернуть деньги пассажирам отмененных рейсов с 8 по 20 июня. Добавим, что новых сообщений о новом переносе ни от него, ни от министерства транспорта региона пока не поступало.