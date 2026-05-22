В Слободском районе столкнулись Nissan и «Лада»: пострадали два человека

В четверг, 21 мая, в Слободском районе столкнулись Nissan и «Лада Калина», в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в полдень на федеральной трассе Кострома – Шарья – Киров – Пермь. На 629-м километре дороги столкнулись Nissan и «Лада». За рулем иномарки находился 35-летний мужчина. Отечественным автомобилем управляла 28-летняя девушка.

В результате ДТП пострадали два человека. Травмы получили водитель «Лады» и 82-летний пассажир Nissan. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в Кировской области произошло девять ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности девять человек, еще один погиб.