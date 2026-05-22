В Кировской области ввели меры поддержки участников СВО и многодетных семей

Многодетные семьи с 1 сентября получат компенсацию платного обучения ребенка, если бюджета не хватило. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области ввели новые меры поддержки для участников специальной военной операции и многодетных семей. Законодательное Собрание поддержало изменения в закон «Об образовании в Кировской области», которые предложил губернатор Александр Соколов.

Одна из поправок касается участников СВО. Теперь они имеют право повторно получить среднее профессиональное образование, то есть могут выучиться на другую профессию или специальность совершенно бесплатно. Деньги на это выделят из областного бюджета.

Вторая поправка относится к многодетным семьям. С 1 сентября 2026 года родители или законные представители смогут получить компенсацию за платное обучение ребенка в колледже или техникуме, но только в том случае, если в год поступления на эту программу не было бюджетных мест. Перечень таких образовательных программ утвердит министерство образования Кировской области.