Родители кировских школьников назвали сумму на выпускной

Сервис SuperJob выяснил, сколько родителям Кирова стоит отправить ребенка на выпускной. В опросе участвовали мамы и папы девяти- и одиннадцатиклассников. Суммы сильно различаются в зависимости от класса и пола ученика, а каждый седьмой школьник в областном центре может вообще не попасть на праздник, говорится в исследовании.

Средние расходы семей на выпускной вечер, по данным опроса, начинаются от 13 тысяч рублей для учеников 9 классов и доходят до 19 тысяч рублей для 11-классников. В эти цифры входит только организационный сбор: оплата торта, ведущего, украшений зала и подарков учителям. Но если прибавить к этому наряд, итоговая сумма становится заметно выше.

В 9 классе родители тратят на костюм и обувь для сына в среднем 21 тысячу рублей, а для дочери - 17 тысяч. В 11 классе расклад меняется: девушки обходят юношей - 24 тысячи против 21 тысячи. Получается, что общий бюджет на одного выпускника в Кирове может составлять от 13 до 34 тысяч рублей для 9 класса (в зависимости от того, нужна ли новая одежда) и от 19 до 43 тысяч рублей для 11 класса.

При этом не все родители покупают специальные наряды. В 9 классе от обновок отказываются 21% отцов и матерей мальчиков и 15% родителей девочек. В 11 классе - 14% и 9% соответственно. Еще 14% родителей кировских девятиклассников и 9% одиннадцатиклассников сообщили, что их дети вообще не будут отмечать выпускной.