Кировчанин украл из гаража автомобильный аккумулятор и циркулярную пилу

Как сообщает УМВД России по Кировской области, к сотрудникам обратилась женщина 1993 года рождения.

Когда она пришла в свой гараж, его двери были открыты. При этом пропали автомобильный аккумулятор и циркулярная пила. Потерпевшая оценила ущерб в 12 тысяч рублей.

Специалисты нашли и задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1991 года рождения. Кировчанин признался, что выбрал безлюдное время, взломал замок и забрал себе имущество гражданки. Похищенные аккумулятор и пилу подозреваемый спрятал в своем гараже в том же кооперативе.

В результате сотрудники возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение). Похищенные вещи изъяли.