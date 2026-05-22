Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 мая 2026 8:00

Житель Яранска получил наказание за пьяное вождение питбайка

Мужчину отправили в колонию
Мария КУЗНЕЦОВА
Ранее гражданина уже привлекали к ответственности. Фото: прокуратура Кировской области.

Ранее гражданина уже привлекали к ответственности. Фото: прокуратура Кировской области.

По данным прокуратуры Кировской области, 16 августа прошлого года 41-летний подсудимый ехал по дорогам Яранска на питбайке. При этом мужчина был пьян.

Гражданина остановили сотрудники ГАИ. При проверке специалисты обнаружили, что ранее его уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение.

В результате суд признал водителя виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Мужчину отправили в исправительную колонию общего режима на 1 год 1 месяц. Также специалисты лишили его водительских прав на 4 года и конфисковали питбайк.