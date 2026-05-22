Житель Яранска получил наказание за пьяное вождение питбайка

Ранее гражданина уже привлекали к ответственности. Фото: прокуратура Кировской области.

По данным прокуратуры Кировской области, 16 августа прошлого года 41-летний подсудимый ехал по дорогам Яранска на питбайке. При этом мужчина был пьян.

Гражданина остановили сотрудники ГАИ. При проверке специалисты обнаружили, что ранее его уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение.

В результате суд признал водителя виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Мужчину отправили в исправительную колонию общего режима на 1 год 1 месяц. Также специалисты лишили его водительских прав на 4 года и конфисковали питбайк.