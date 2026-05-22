В Кирове завершились поиски пропавшего 79-летнего мужчины

В Кирове нашли пропавшего мужчину 1946 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Как сообщалось ранее, 79-летний мужчина пропал 19 мая. В тот день он вышел из дома и не вернулся. С тех пор местонахождение кировчанина оставалось неизвестным. Горожани был одет в светло-серую куртку, синие джинсы, черные ботинки и серую кепку. К поискам подключились добровольцы.

Позднее стало известно, что пропавшего нашли. Уточняется, что он жив. Где мужчина был все это время и при каких обстоятельствах его нашли, не уточняется.