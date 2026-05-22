В Омутнинске горели хозпостройки: пострадал один человек

В четверг, 21 мая, в Омутнинске горели хозпостройки, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области.
На улице Кривцова загорелись частные хозяйственные постройки. На место прибыли пожарные. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.
«Травмирован 1 человек», – рассказали в министерстве.
В чрезвычайном ведомстве добавили, что на месте происшествия работали 11 человек и четыре техники.
«Предполагаемая причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица», – говорится в сообщении.