В Омутнинске горели хозпостройки: пострадал один человек

В четверг, 21 мая, в Омутнинске горели хозпостройки, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области.

На улице Кривцова загорелись частные хозяйственные постройки. На место прибыли пожарные. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

«Травмирован 1 человек», – рассказали в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что на месте происшествия работали 11 человек и четыре техники.

«Предполагаемая причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица», – говорится в сообщении.