В Большой Субботихе затопило 10 участков из-за забитой трубы

Администрация обещала прочистить трубу до 30 апреля, но ничего не сделала.

В деревне Большая Субботиха после таяния снега вода не уходит и уже подтопило около 10 участков на улицах Садовой, Дорожной и в Дорожном переулке. Жители жалуются, что стоят в воде уже больше месяца. По их словам, виновата забитая водоотводная труба, которую до сих пор не прочистили.

К некоторым домам сейчас невозможно подъехать на машине. Например, возле дома, 4 на улице Дорожной автомобили приходится бросать у дороги, а дальше идти пешком в резиновых сапогах. У жительницы Садовой Любови Гавриловой вода залила подполье - глубина достигла 30 сантиметров. Также затопило теплицу и огород. Женщина рассказывает, что из-за сырости погибли клубника, чеснок и многолетние цветы, а теперь она переживает за фундамент и отмостку дома.

Люди уверены, что проблема в трубе в Дорожном переулке, которая должна отводить воду, но не работает. Жители обращались в администрацию города еще в апреле, где им ответили, что подрядчик устранит неполадку до 30 апреля, но ситуация не изменилась.

Представители Народного фронта выехали на место и выяснили, что водоотводная канава забита, вода не уходит. По предварительной оценке, трубу нужно прочистить. После проверки общественники направили обращение в прокуратуру.