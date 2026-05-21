НовостиНедвижимость21 мая 2026 13:54

В Кировской области начали готовиться к зиме

Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Кирове обновят сети водоотведения общей протяженностью 50,1 километра.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Кировская область начала подготовку к новому отопительному сезону. Об этом на заседании Законодательного Собрания доложил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Максим Горностаев.

По его словам, летом предстоит провести ремонты инженерных сетей и коммуникаций в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В 2026 году запланированы капитальные ремонты сетей теплоснабжения в Омутнинском районе и Оричевском округе. Также отремонтируют сети водоснабжения в Нолинском и Омутнинском районах, Орловском и Санчурском округах, а также в городе Кирове. Кроме того, в Кирове обновят сети водоотведения - их общая протяженность 50,1 километра. Министр сообщил, что сейчас его ведомство завершает анализ планов ремонтных работ, которые подготовили муниципальные образования с учетом того, как прошел отопительный период 2025-2026 годов.