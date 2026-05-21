Пьяный кировчанин насмерть сбил мотоциклиста: возбуждено уголовное дело

В ночь на четверг, 21 мая, в Нововятском районе Кирова пьяный 27-летний водитель Chery насмерть сбил 26-летнего мотоциклиста, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Трагедия произошла в селе Красное. Кировчанин ехал за рулем Chery по улице Советской со стороны слободы Корчемкино в сторону слободы Сошени. Неподалеку от дома № 1А иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в мотоцикл. За рулем находился 26-летний кировчанин. В результате ДТП погиб мотоциклист. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя Chery. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется расследование. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

«Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения», – говорится в сообщении.