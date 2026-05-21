В Кировской области вернули на работу незаконно уволенную сотрудницу школы

В Кильмезском районе прокуратура помогла сотруднице образовательного учреждения, которую уволили незаконно. Женщина обратилась в надзорное ведомство, чья проверка показала, что работодатель расторг с ней трудовой договор из-за претензий к использованию материальных ценностей, но при этом грубо нарушил закон.

Формулировка увольнения не соответствовала реальным обстоятельствам. Саму женщину не ознакомили с заключением инвентаризационной комиссии до того, как было принято решение. Прокурор обжаловал приказ об увольнении в суде.

Судья согласился с доводами прокуратуры. Увольнение признали незаконным. Сотрудницу восстановили на работе. Кроме того, работодателя обязали выплатить ей недополученную зарплату за все время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда в размере более 30 тысяч рублей.

Исполнение решения суда находится на контроле.