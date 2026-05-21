В городах и районах Кировской области массово травят клещей

В Кировской области начали массово травить клещей. Акарицидную обработку проводят в муниципальных образованиях на общественных территориях, у памятных мест и на кладбищах. В большинстве районов работы уже закончили.

В Кирове завершили первый этап обработки мест захоронений. Также опрыскали большинство зеленых зон - парки, скверы, мемориалы и популярные места отдыха. Второй этап намечен на июнь.

В Свечинском муниципальном округе обработали не только общественные пространства и зеленые зоны, но и территории детских садов, Дома детского творчества, сквер у церкви, пространство у памятника и здания администрации, а также зону у школы и школьного пруда.

В Пижанском округе опрыскали все территории школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, детских и спортивных площадок. На следующей неделе планируют обработать пляжи.

В Слободском противоклещевую обработку провели в городском парке, детском парке имени Пушкина, на территориях всех образовательных организаций (13 детсадов и 5 школ), а также на Слободском некрополе, Даниловском, Трофимовском и Первомайском кладбищах. Городской пляж обработают с 1 по 10 июня.

В Вятских Полянах от клещей опрыскали городской парк, сквер имени Шпагина и детские сады. Добавим, что обработку также проводят на территории детских лагерей, вдоль маршрута Великорецкого крестного хода и на местах стоянок паломников.