К концу мая в Кировскую область придут циклоны, принеся грозы

В Кировской области к концу мая погода может резко измениться. Об этом рассказали авторы телеграм-канала «Любительская метеорология в Кирове». До сих пор сухую и теплую погоду обеспечивал антициклон, но в ближайшие дни его влияние ослабнет. Ему на смену придут циклоны, которые принесут более неустойчивые погодные условия.

По прогнозам метеолюбителей, уже 23 мая на погоду начнет влиять первый циклон. Второй, более глубокий, предположительно выйдет на территорию региона в районе 25-26 мая. В связи с этим увеличится вероятность гроз и резких перепадов погоды. Также не исключено похолодание в последние дни месяца. Авторы подчеркивают, что этот сценарий пока предварительный, так как он может корректироваться по мере поступления новых прогнозных данных.