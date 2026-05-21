В Кирове 11-летний ребенок попал под колеса иномарки

В среду, 20 мая, в Кирове водитель Skoda Octavia сбил 11-летнего мальчика. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в полдень. 37-летний мужчина ехал за рулем иномарки по Октябрьскому проспекту. Неподалеку от дома №109 водитель сбил 11-летнего мальчика.

«В результате происшествия пешеход получил травмы», – рассказали в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что по факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в Кировской области произошло шесть ДТП. В результате этих происшествий пострадала в общей сложности шесть человек.