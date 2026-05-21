Бабушки и дедушки в Кировской области будут получать «зарплаты»

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В четверг, 21 мая, Законодательное Собрание Кировской области приняло закон о ежемесячной социальной выплате бабушкам и дедушкам, ухаживающим за ребенком в возрасте до 3 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Таким образом, кроме «маминой зарплаты», в регионе теперь появится и «бабушкина зарплата».

Закон разработали по инициативе губернатора, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Соколова. Документ внесли в парламент депутаты Елена Александрова, Ирина Морозова, Алексей Потапенко и Никита Соломенников.

«Решая демографические вызовы, мы понимаем, что обязаны поддержать молодые семьи, которым важно сохранять баланс между карьерой и желанием иметь большую семью», – сказал Соколов.

Новая мера поддержки будет предоставляться бабушкам и дедушкам, которые ухаживают за внуком, являющимся первенцем у своей мамы. «Бабушкина зарплата» может составить до 45 794 рублей, если ребенок рожден женщиной в возрасте до 24 лет включительно, и до 38 203 рублей — если маме 25 лет и больше. Выплата будет рассчитываться с учетом дохода бабушки (дедушки).

Для предоставления меры поддержки ребенок, его мама и бабушка (дедушка) должны быть гражданами РФ и проживать на территории Кировской области.

Первенец, за которым осуществляется уход, должен быть рожден (усыновлен) в период с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2028 года и состоять на учете в государственной медицинской организации Кировской области.

При этом родители ребенка не должны находиться в отпуске по уходу, должны работать, вести предпринимательскую деятельность или обучаться очно в образовательных организациях Кировской области. Всего для семей с детьми в регионе действует 38 мер поддержки, в том числе 16 – для многодетных семей.