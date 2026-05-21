В Кировской области предложили новые меры для пациентов с диабетом

В Кировской области расширяют поддержку пациентов с диабетом. Документ, разработанный по предложению Александра Соколова, получил одобрение депутатов и будет направлен в Государственная Дума. Его представил глава профильного комитета Согомон Аракелян.

Суть инициативы заключается в обеспечении всех пациентов с сахарным диабетом первого типа системами непрерывного мониторинга глюкозы на территории всей страны. Аракелян пояснил, что такие методы контроля уже входят в стандарты медицинской помощи, однако регионы не имеют возможности закупать оборудование в рамках федеральных льгот. В настоящее время исключение сделано только для детей от двух до семнадцати лет и беременных женщин, тогда как остальные пациенты вынуждены добиваться обеспечения через суд.

Предлагаемые изменения направлены на то, чтобы сделать контроль уровня глюкозы доступным для всех пациентов, поскольку это является ключевым условием профилактики осложнений. В регионе считают, что принятие закона поможет эффективнее реализовать задачи национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».