Доходы бюджета Кировской области превысили ожидания

Доходы, полученные в 2025 году, превысили прогнозный уровень. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Кировская область демонстрирует рост собственных доходов. На пленарном заседании депутаты Заксобрания утвердили отчет министерства финансов об исполнении бюджета за 2025 год. Общий объем доходов достиг 107,6 млрд рублей, превысив как показатели предыдущего года, так и прогнозные значения. Из этой суммы около 70 млрд рублей составили собственные поступления, а 37,7 млрд рублей пришлись на безвозмездные перечисления.

Руководитель регионального минфина Лариса Маковеева сообщила, что план по собственным доходам выполнен, а сверх первоначальных расчетов привлечено еще 2,6 млрд рублей. По ее словам, ежегодно фиксируется устойчивый рост доходной базы региона.

Основная часть расходов по-прежнему направляется на социальную сферу - на нее приходится более 62 процентов бюджета, или 72,6 млрд рублей. В течение 2025 года были профинансированы все обязательства, включая выплаты заработной платы и выполнение социальных гарантий перед жителями. Кроме того, область участвовала в реализации 12 национальных проектов, среди которых «Эффективная и конкурентная экономика», «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья». На их финансирование направили 21,8 млрд рублей, из которых 6,3 млрд выделено из областного бюджета.