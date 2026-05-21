Кировская область заняла 28-е место по суммарному коэффициенту рождаемости

Кировская область заняла 28-е место среди субъектов федерации по суммарному коэффициенту рождаемости. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Таким образом, за год с небольшим наш регион поднялся сразу на 9 мест – с 37-го на 28-е», – говорится в сообщении.

Среди субъектов Приволжского федерального округа Кировская область вышла на второе место. По мнению экспертов, рост рождаемости связан с уникальными региональными мерами поддержки материнства и детства. В Кировской области для семей с детьми действует более 30 мер поддержки.

Только за последние годы по инициативе губернатора, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Соколова введены «корзинка новорожденного», «зарплата мамам», отменен критерий дохода при предоставлении многодетным семьям социальной помощи. Коме того, депутаты Заксобрания приняли закон о «зарплате» бабушкам и дедушкам.