При главе Кирова начал работать молодежный совет третьего созыва

Молодежный совет третьего созыва при главе города приступил к работе.

В Кирове прошло первое заседание молодежного совета третьего созыва при главе города. В новый состав вошли 26 человек - студенты, молодые специалисты, предприниматели, а также представители спортивных и общественных организаций. Некоторые из них уже работали в совете предыдущих созывов и хотят продолжить свои проекты по выбранным направлениям.

Глава города Елена Ковалева обратилась к присутствующим. Она выразила уверенность, что сочетание опыта и свежих идей даст хорошие плоды. Она подчеркнула, что желание молодежи проявить себя понятно и похвально, но делать это нужно сообща. По ее словам, члены совета представляют интересы всех молодых жителей города, и власти будут строить молодежную политику, опираясь на их мнение.

Начальник отдела по делам молодежи Алексей Андреев коротко рассказал о том, чем занимались советы первого и второго созывов. Среди основных направлений - волонтерство, работа проектного офиса, организация городских событий и участие в областных и межрегиональных молодежных форумах.

Каждый кандидат в совет подавал не только заявку, но и мотивационное эссе. В нем он объяснял, почему хочет войти в этот консультативно-совещательный орган и что конкретно может сделать для родного города.

Руководитель Кировской школы кикбоксинга «Октагон» Марина Баранцева считает, что городу нужна спортивная инфраструктура для массовых занятий, а также система поддержки молодых лидеров и тренеров. Студент третьего курса ВятГУ по направлению «Менеджмент» Даниил Макаров интересуется урбанистикой и благоустройством. Он предлагает развивать общественный транспорт и сохранять историческую архитектуру. По его мнению, нужно переходить от разрозненных транспортных услуг к единой экосистеме «бесшовной мобильности».

Преподаватель Московского государственного юридического университета имени Кутафина и индивидуальный предприниматель Денис Лосев уже имел опыт работы в молодежном совете. Он предлагает сосредоточиться на цифровой грамотности и кибербезопасности. Инженер-биотехнолог биофармацевтической компании «Нанолек» Дарья Якушкова представила проект профориентационного лагеря для школьников восьмых и десятых классов на летних каникулах. Это будет полноценная смена-погружение, которая решает сразу три задачи: знакомство с реальным производством, навигация по учебным заведениям и снятие страха перед выбором будущей профессии.

Дату следующего заседания определят позже. На нем выберут председателя совета и двух его заместителей. Желающие смогут выдвинуть свои кандидатуры и рассказать, как видят дальнейшую работу.