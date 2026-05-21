В Кирове начали приводить в порядок грунтовые дороги

Проезжие части выровняют и утрамбуют. Фото: администрация города Кирова.

Как сообщает администрация города Кирова, сотрудники уже составили список грунтовых дорог, которые отремонтируют в первую очередь.

На данный момент специалисты приступили к работам на улице Бонихинской в деревне Бони. Здесь грейдируют и выравнивают грунт. В дальнейшем рабочие покроют поверхность щебнем и утрамбуют ее спецтехникой. На следующей неделе сотрудники планируют начать ремонт в слободе Заполица.

В перечень также включили улицу Встречную в Лянгасово, Мурашинский проезд, Набережную Курьи и дороги до деревень Чучи и Петуховы. Данный список будут пополнять.