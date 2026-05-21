Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 мая 2026 9:10

В Кирове завершили расследование смертельного ДТП с 84-летней пенсионеркой

Дело передали в прокуратуру
Мария КУЗНЕЦОВА
Водитель признал свою вину. Фото: УМВД России по Кировской области.

Водитель признал свою вину. Фото: УМВД России по Кировской области.

По данным УМВД России по Кировской области, инцидент произошел днем 7 апреля на 16 километре трассы Киров-Стрижи-Оричи.

19-летний фигурант двигался на автомобиле ВАЗ-2110. При этом молодой человек ехал слишком близко и быстро по отношению к машине спереди.

В какой-то момент водитель перед ним снизил скорость, чтобы пропустить пешехода. Молодой человек попытался избежать столкновения, выехал на встречную полосу и сбил 84-летнюю пенсионерку. Женщина скончалась на месте.

На данный момент специалисты уже собрали необходимые доказательства и завершили расследование. Кировчанина обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Дело передали в прокуратуру.