В Кирове завершили расследование смертельного ДТП с 84-летней пенсионеркой

Водитель признал свою вину. Фото: УМВД России по Кировской области.

По данным УМВД России по Кировской области, инцидент произошел днем 7 апреля на 16 километре трассы Киров-Стрижи-Оричи.

19-летний фигурант двигался на автомобиле ВАЗ-2110. При этом молодой человек ехал слишком близко и быстро по отношению к машине спереди.

В какой-то момент водитель перед ним снизил скорость, чтобы пропустить пешехода. Молодой человек попытался избежать столкновения, выехал на встречную полосу и сбил 84-летнюю пенсионерку. Женщина скончалась на месте.

На данный момент специалисты уже собрали необходимые доказательства и завершили расследование. Кировчанина обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Дело передали в прокуратуру.