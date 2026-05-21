В Вятских Полян женщина отдала мошенникам 2 млн рублей и получила от них букет цветов

Мошенники украли у жительницы Вятских Полян 2 млн рублей и прислали ей букет цветов. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Кировской области.

Два месяца назад с жительницей Вятских Полян связался неизвестный. Он представился сотрудником соцслужбы. Собеседник заявил, что горожанке положена выплата за умершего родственника. Для получения денег от нее потребовали назвать номер паспорта. Женщина так и сделала.

Далее ей стали звонить другие люди, которые выдавали себя за правоохранителей. Новые собеседники утверждали, что жительница Кировской области якобы дала преступникам возможность переводить от ее лица деньги на сомнительные счета.

«Для самой женщины это чревато обысками и изъятием имеющихся у нее сбережений. Чтобы не лишиться денег, их нужно «задекларировать» – отдать специально уполномоченному лицу. После проведения проверок средства обещали вернуть», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что к женщине пришел курьер, которому та отдала 1 млн рублей. Спустя время ей вернули сверток с пломбами, похожий на пачку купюр, но потребовали пока не открывать.

«Вдобавок «за неудобства» курьер доставил женщине букет цветов», – говорится в сообщении.

Однако звонки так и не прекратились. «Правоохранители» утверждали, что теперь преступники пытаются оформить кредит от лица жительницы Вятских Полян. Для того, чтобы отменить эту заявку, от горожанки потребовали подать свою и перевести деньги на «защищенный спецсчет». Женщина так и сделала, но погашение займа так и не произошло. Возбуждено уголовное дело.

«Стоит отметить, что пачку возвращённых купюр женщина так и не вскрывала, ее изъяли полицейские для проведения экспертизы: есть основания сомневаться в подлинности банкнот, также сверток может иметь следы пальцев рук злоумышленников», – заключили в МВД.