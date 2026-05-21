Пообещал передать взятку налоговой: суд усилил наказание кировчанину

Мужчина не признал свою вину. Фото: Ольга ЮШКОВА.

По данным прокуратуры Кировской области, в период с июля 2022 года по июнь 2023 года 34-летний подсудимый обманом похитил у потерпевшей деньги.

Гражданка накопила задолженность по налогам. Мужчина пообещал передать сотрудникам взятку от ее имени, чтобы решить этот вопрос.

Сумма «подкупа» составила 1 миллион рублей. В действительности кировчанин забрал деньги себе. На свои цели он успел потратить 250 тысяч рублей.

В результате гражданина признали виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Октябрьский районный суд города Кирова назначил ему наказание в виде штрафа размером 400 тысяч рублей.

Однако мужчина так и не признал вину в содеянном. Прокуратура посчитала данное наказание слишком мягким и обжаловала приговор.

Кировский областной суд усилил наказание. Гражданина лишили свободы на 2 года. Отбывать срок ему предстоит в исправительной колонии общего режима. Также кировчанина оштрафовали на 40 тысяч рублей.