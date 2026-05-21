Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 мая 2026 7:47

Жители деревни Гнусино пожаловались на грязный водоем

Минэкологии взяло пробы воды и пустили безвредный краситель для поиска стоков
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Ситуация с загрязнением водоема в Гнусино остается на контроле.

Ситуация с загрязнением водоема в Гнусино остается на контроле.

Жители деревни Гнусино в Кировской области пожаловались на загрязнение местного водоема. Министерство охраны окружающей среды организовало проверку.

Накануне, 19 мая, сотрудники ведомства вместе со следователями выехали на место. Специалист отобрал пробы воды и отправил их в лабораторию на анализ. На следующий день, 20 мая, на производственной площадке, расположенной поблизости, пустили безопасный краситель. С его помощью выяснят, попадают ли стоки с этого предприятия в водоем. В минэкологии пообещали сообщить о результатах исследований позже.

Ситуацию держат на контроле, добавили в ведомстве.