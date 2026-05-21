Жители деревни Гнусино пожаловались на грязный водоем

Ситуация с загрязнением водоема в Гнусино остается на контроле.

Жители деревни Гнусино в Кировской области пожаловались на загрязнение местного водоема. Министерство охраны окружающей среды организовало проверку.

Накануне, 19 мая, сотрудники ведомства вместе со следователями выехали на место. Специалист отобрал пробы воды и отправил их в лабораторию на анализ. На следующий день, 20 мая, на производственной площадке, расположенной поблизости, пустили безопасный краситель. С его помощью выяснят, попадают ли стоки с этого предприятия в водоем. В минэкологии пообещали сообщить о результатах исследований позже.

Ситуацию держат на контроле, добавили в ведомстве.