В Кировской области трех человек обвиняют в рубке леса на 23 млн рублей: дело ушло в суд

Дело о рубке леса в Кировской области на 23,3 млн рублей направили в суд Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области троих участников преступной группы обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений с причинением ущерба на сумму более 23,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

С октября 2024 по июль 2025 год сообщники незаконно рубили лес в Шабалинском районе. Древесину они собирались продать. Сумма ущерба превысила 23,3 млн рублей.

«В период предварительного расследования материальный ущерб возмещен в полном объеме», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что уголовное дело направлено в Шабалинский районный суд.