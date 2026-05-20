Правительство проверит обоснованность цен на АЗС Кировской области

Правительство Кировской области инициирует проверку обоснованности цен на заправках компании «Лукойл». Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

В настоящее время в Кировской области динамика рост цен на бензин остается умеренной. По данным Кировстата, в марте топливо подорожало в среднем на 1,1%, а в апреле – на несколько копеек. Кроме того, в Кирове не изменилась цена на дизельное топливо. Региональные власти и антимонопольная служба регулярно следят за ситуацией, чтобы не допустить необоснованного завышения цен.

Однако в последние дни жители сообщают о подорожании топлива на заправках «Лукойла». По поручению губернатора Александра Соколова министерство энергетики и ЖКХ ведет постоянный мониторинг цен. Информация о росте стоимости топлива на заправках «Лукойла» подтверждается. Поэтому правительство Кировской области направит запрос в Федеральную антимонопольную службу о проведении проверки обоснованности цен на АЗС «Лукойл».