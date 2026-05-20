Веснин и Зонов открыли региональный этап «Зарницы» в Кировской области

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Депутат Законодательного Собрания Кировской области Борис Веснин руководитель центра беспилотных систем Кировской области Данил Зонов открыли региональный этап «Зарницы». Об этом сообщили в пресс-службе местного правительства.

В Кировской области открыли региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарницы 2.0» для старшей возрастной категории.

«Сегодняшняя игра начинается на следующий день после того, как наша область впервые отметила День детских объединений. Как сказал наш губернатор Александр Соколов в своем поздравлении, Россия – это страна с непрерывной тысячелетней историей. И нас всегда отличало уважение к нашему прошлому, умение брать из него лучшее, при этом, адаптируя к современности. Примером этого является игра «Зарница 2.0». Хочется пожелать всем участникам быть сильными, смелыми, стремиться к победе и добиться успеха!», – обратился с приветственным словом к ребятам Борис Веснин.

В этом этапе «Зарницы 2.0» соревнуются 100 участников. Они представляют 10 команд в старшей возрастной категории. Они продемонстрируют навыки в тактической медицине и военно-тактических играх. Кроме того, участникам нужно будет преодолеть марш-броски, а также пройти испытания на силовую выносливость и выживание в экстремальных условиях.

Для ребят пройдут состязания связистов, командиров, инженеров-саперов, операторов БПЛА, штурмовиков, военкоров и медиков.

«Сегодня нас объединяет нечто большее, чем игра, – это патриотизм и вера в наше общее будущее. Когда мы понимаем, что наше будущее неразрывно связано с Россией, нас невозможно победить! Успехов и удачи в этой игре!», – сказал Зонов.

Торжественная церемония закрытия регионального этапа «Зарницы 2.0.» для старшей возрастной категории состоится 25 мая. В Кировской области координацию и организационное сопровождение игры «Зарница 2.0» ведут региональное отделение Движения Первых, «ЮНАРМИЯ» и центр военно-патриотического воспитания «Патриот».