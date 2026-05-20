В 2025 году доходы бюджета Кировской области превысили прогноз на 2,6 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Доходы областного бюджета составили 107,6 млрд рублей. Этот показатель превысил уровень 2024 года и все прогнозы. Почти 70 млрд рублей составили собственные доходы, а 37,7 млрд — безвозмездные поступления. План по собственным доходам выполнен. К первоначальному прогнозу дополнительно привлекли 2,6 млрд рублей. Каждый год объем собственных доходов растет.

Как и в предыдущие годы, наибольшими по объему остаются расходы социального характера. Министр финансов Кировской области Лариса Маковеева сообщила, что на их долю приходится 62,2%. Это 72,6 млрд рублей. В 2025 году были профинансированы все предъявленные к оплате расходы бюджета, выполнены все социальные обязательства перед жителями, обеспечена своевременная выплата заработной платы.

В 2025 году Кировская область участвовала в реализации 12 национальных проектов. На их финансирование направлено 21,8 млрд рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 6,3 млрд.