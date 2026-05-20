Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика20 мая 2026 14:16

Доходы бюджета Кировской области превысили прогноз на 2,6 млрд рублей

Этот показатель составил 107,6 млрд рублей
Алексей ЕЛАГИН
Доходы бюджета Кировской области превысили прогноз на 2,6 млрд рублей

Доходы бюджета Кировской области превысили прогноз на 2,6 млрд рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году доходы бюджета Кировской области превысили прогноз на 2,6 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Доходы областного бюджета составили 107,6 млрд рублей. Этот показатель превысил уровень 2024 года и все прогнозы. Почти 70 млрд рублей составили собственные доходы, а 37,7 млрд — безвозмездные поступления. План по собственным доходам выполнен. К первоначальному прогнозу дополнительно привлекли 2,6 млрд рублей. Каждый год объем собственных доходов растет.

Как и в предыдущие годы, наибольшими по объему остаются расходы социального характера. Министр финансов Кировской области Лариса Маковеева сообщила, что на их долю приходится 62,2%. Это 72,6 млрд рублей. В 2025 году были профинансированы все предъявленные к оплате расходы бюджета, выполнены все социальные обязательства перед жителями, обеспечена своевременная выплата заработной платы.

В 2025 году Кировская область участвовала в реализации 12 национальных проектов. На их финансирование направлено 21,8 млрд рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 6,3 млрд.