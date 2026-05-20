Соколов вместе с кировчанами почтил память Героев Труда

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В среду, 20 мая, губернатор Кировской области Александр Соколов вместе с жителями почтил память Героев Труда. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Кирове прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню трудовой доблести. Губернатор Кировской области Александр Соколов поблагодарил людей труда и вместе с депутатом Законодательного Собрания Кировской области от партии «Единая Россия» Борисом Весниным, главой города Кирова Еленой Ковалевой, председателем первичной профсоюзной организации завода Лепсе Ильёй Лебедевым, руководителем Кировского центра развития беспилотных систем Данилом Зоновым, представителями крупных предприятий региона, юнармейцами возложил цветы к памятнику «Кировчанам-труженикам тыла» в сквере Трудовой славы.

«Пять лет назад Президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении Кирову звания «Город трудовой доблести». С первых дней Великой Отечественной войны кировчане все до единого встали на защиту Родины. Сотни тысяч наших предков защищали страну с оружием в руках, а их места на заводах заняли женщины и подростки. В течение всех лет войны они по 16 и более часов в сутки ковали здесь оружие победы, создавали возможность, чтобы наши войска громили противника на всех фронтах», – сказал Соколов.

В годы войны в Кировскую область эвакуировали много предприятий из западных регионов России. Они в максимально сжатые сроки приступили к работе.

«Сегодня предприятия составляют гордость нашего региона, и, как и 80 с лишним лет назад, выпускают продукцию, которая позволяет нашим защитникам приближать Победу», – подчеркнул губернатор.

Территорию сквера Трудовой славы жители Кирова выбрали для благоустройства в ходе ежегодного отбора по проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Здесь было создано новое общественное пространство, которое сегодня стало местом притяжения для жителей областного центра.