НовостиОбщество20 мая 2026 14:08

С 1 июля четыре вида выплат сиротам и приемным родителям вырастут на 10%

На ребенка до семи лет опекуны будут получать 9636 рублей, после семи - 9972 рубля
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Комитет Заксобрания поддержал инициативу, окончательное решение примут на пленарном заседании.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Кировской области увеличат выплаты приемным родителям и опекунам. На заседании комитета Законодательного собрания рассмотрели законопроект, который меняет закон «О социальной поддержке детей-сирот». Документ предлагает с 1 июля 2026 года повысить на 10 процентов четыре типа выплат.

Первый тип - выплаты на сирот и детей без попечения родителей, которые находятся под опекой или в приемной семье. Если ребенку меньше семи лет, размер выплаты составит 9636 рублей, если больше - 9972 рубля.

Второй тип - выплаты на ребенка в семьях с тремя и более детьми, которые взяты под опеку или усыновлены. Их размер вырастет до 1771 рубля.

Третий тип - выплаты самим приемным родителям. За одного ребенка будут платить 5930 рублей, за двух – 7902 рубля, за трех - 9856 рублей. За каждого следующего ребенка добавят 2957 рублей, а за каждого ребенка-инвалида - 1971 рубль.

Четвертый тип - выплаты на проезд. Они увеличатся до 436 рублей.

Члены комитета поддержали законопроект. Окончательное решение примут на пленарном заседании Заксобрания.