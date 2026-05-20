В Кировской области участники СВО смогут бесплатно получить вторую специальность

На оплату обучения таких студентов потребуется 3,2 миллиона рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

На заседании комитета Законодательного собрания рассмотрели законопроект о поправках в закон «Об образовании в Кировской области». Его предложили принять в двух чтениях.

Документ дает участникам специальной военной операции, которые уже получили среднее профессиональное образование, право на повторное обучение по другой специальности. Учиться они будут бесплатно за счет областного бюджета.

Кроме того, законопроект вводит новую меру поддержки для многодетных семей. С 1 сентября 2026 года родители или законные представители детей из таких семей смогут получать компенсацию, если ребенок учится платно в учреждении среднего профессионального образования. Но только при условии, что поступить на бюджет не было возможности. В пояснительной записке сказано, что в прошлом году в регионе насчитали 60 таких студентов. Большинство из них учились на стоматологов и фармацевтов, но были и те, кто осваивал специальности землеустроителя, кинолога, механика, финансиста, рекламщика, стилиста, графического дизайнера. На оплату их обучения по предварительным подсчетам потребуется 3,2 миллиона рублей.

Комитет поддержал законопроект. Окончательное решение примут на пленарном заседании Заксобрания.