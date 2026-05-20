Бабушки в Кировской области будут получать ежемесячную выплату за уход за внуком

На заседании комитета Законодательного собрания депутаты единогласно поддержали законопроект о «зарплатах» бабушкам. Документ меняет закон «О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Его предложили принять в двух чтениях.

Законопроект вводит новую ежемесячную выплату бабушкам и дедушкам, которые ухаживают за ребенком-первенцем. Малыш должен родиться или быть усыновлен с 1 июля 2026 по 31 декабря 2028 года. Выплату будут давать, пока ребенку не исполнится три года. При этом родители должны либо учиться очно, либо работать. Если работают, доход каждого из них не может быть меньше 1,5 МРОТ.

Размер выплаты рассчитывают так. Если мать родила или усыновила первенца до 25 лет, бабушке или дедушке доплатят до 45 794 рублей, то есть разницу между этой суммой и их ежемесячным доходом (например, пенсией). Если мать старше 25 лет, то планка ниже - 38 203 рубля. Власти подсчитали, что в среднем им придется доплачивать по 19,5 тысячи рублей. В 2026 году деньги на эту меру возьмут из тех средств, которые выделили на зарплаты мамам первенцев. В 2027 году понадобится около 42 миллионов рублей. При этом в бюджет поступят налоги от работающих родителей.

На обсуждении прозвучало, что выплату смогут получать не только родные бабушка или дедушка, но и, например, прабабушка или даже неродные бабушка с дедушкой. Порядок получения выплат должно проработать правительство. Комитет единогласно поддержал инициативу.