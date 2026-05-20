В Кирове на новой площадке за 35 млн рублей сломала руку школьница

Подрядчик обещал всё отремонтировать до 15 мая, но не сделал ничего. Фото: ОНФ.

В Кирове на новой детской площадке, которую открыли всего полгода назад, пострадал ребенок. В мае здесь сломала руку школьница, сообщает ОНФ по области.

Площадку на улице Риммы Юровской обустроили в 2025 году по федеральной программе. На сквер с детскими и спортивными снарядами потратили 35 миллионов рублей, но часть оборудования уже пришла в негодность.

Эксперты Народного фронта осмотрели площадку и зафиксировали множество дефектов: выбиты лестницы, разрушен подвесной мостик, карусель не крутится, многие деревянные элементы не обработаны и можно занести занозу в руку. Также шатаются столбы навеса, где раньше висели качели, которые убрали из-за бракованной сварки. На тренажерах не хватает деталей, под урной просела брусчатка, грунтовое покрытие не выровняли как надо, а еще нет специальных шильдов, которые подтверждают, что оборудование соответствует техническому регламенту Евразийского экономического союза. Отсутствует и информационная табличка с возрастными ограничениями.

Жители соседних домов много раз жаловались в администрацию Кирова. Там заверили, что подрядчик по гарантии все починит до 15 мая, но ремонт так и не начали. Оказалось, что дирекция благоустройства назначила подрядчику новый срок - 1 июня.

- Если и этот крайний день сорвут, придется подавать в суд, а пока Народный фронт направил обращение в прокуратуру с просьбой проверить, соответствует ли игровое оборудование, купленное на федеральные деньги, требованиям закона, - сообщили в ОНФ.