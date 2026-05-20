В Кирове ищут 79-летнего мужчину

В Кирове объявлен поиск 79-летнего Юрия Демина. По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», мужчина вышел из дома 19 мая 2026 года и с тех пор не вернулся.

Сообщается, что пенсионер проживает в Кирове. Его приметы: рост около 170 сантиметров, полное телосложение. В день исчезновения он был одет в светло-серую куртку, синие джинсы, черные ботинки и серую кепку. К поискам подключились добровольцы. Всех, кто видел пропавшего или обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просят срочно сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.