НовостиОбщество20 мая 2026 10:52

В Кирове ищут 79-летнего мужчину

Пенсионер вышел из дома и не вернулся
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Лиза Алерт

В Кирове объявлен поиск 79-летнего Юрия Демина. По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», мужчина вышел из дома 19 мая 2026 года и с тех пор не вернулся.

Сообщается, что пенсионер проживает в Кирове. Его приметы: рост около 170 сантиметров, полное телосложение. В день исчезновения он был одет в светло-серую куртку, синие джинсы, черные ботинки и серую кепку. К поискам подключились добровольцы. Всех, кто видел пропавшего или обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просят срочно сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.