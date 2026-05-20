В Кирове начали благоустраивать парк у Дворца творчества - Мемориала

Александр Соколов раскрыл планы благоустройства парка у Дворца творчества – Мемориала. Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области.

В День детских объединений и в год 90-летия Кировской области губернатор Александр Соколов дал старт благоустройству парка у Дворца творчества - Мемориала. На церемонии присутствовали руководители всероссийских организаций «Движение первых» и «ЮНАРМИЯ» - Артур Орлов и Владислав Головин.

Александр Соколов рассказал, что это особенный проект. Его придумала и реализует сама молодежь, а идея стала для всех объединяющей. Парк обретет новый вид. Там появятся детская площадка, сцена с навесом и амфитеатр, сухой фонтан, лыжная трасса, прогулочная тропа, опушка для игр, «Литературная аллея» и «Аллея поколений».