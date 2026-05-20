В Омутнинске столкнулись «Лада» и мопед: пострадал 12-летний мальчик

Во вторник, 19 мая, в Омутнинске столкнулись «Лада Гранта» и мопед, в результате чего пострадал 12-летний мальчик. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 21.05. На улице Южных Пионеров столкнулись «Лада» и мопед. За рулем легковушки находилась 29-летняя девушка. Мопедом управлял 12-летний мальчик.

В результате ДТП пострадал один человек. Травмы получил водитель мопеда. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства инцидента.

Всего за сутки в Кировской области произошло семь ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности 11 человек.