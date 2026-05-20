В Кирове 11-летняя девочка пострадала от снега с крыши: дело направили в суд

Пострадавшая получила травму головы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным прокуратуры Кировской области, 5 февраля 11-летняя девочка проходила рядом с домом № 45 на улице Милицейской, и на нее упал снег со льдом.

Врачи диагностировали у пострадавшей тяжелую травму головы.

Специалисты возбудили уголовное дело в отношении 66-летнего директора компании, в управлении которой находится данный дом. Организация не убрала снег и наледь с балконов.

На данный момент дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) направили в Ленинский районный суд города Кирова.