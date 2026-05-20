Зарубил на носу: житель Оричей заплатит компенсацию за удар по лицу

Размер компенсации составил 30 тысяч рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает прокуратура Кировской области, 17 января между 21-летним жителем Оричей и потерпевшим произошел конфликт.

Пьяный подсудимый ударил своего оппонента кулаком в лицо и тем самым сломал ему нос.

В результате гражданина признали виновным по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести).

Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. Кроме того, с молодого человека взыскали компенсацию морального вреда размером 30 тысяч рублей.