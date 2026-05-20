Кировчанин задолжал более 1 миллиона рублей алиментов

Как сообщает ГУФССП России по Кировской области, ранее суд обязал 47-летнего мужчину платить алименты на содержание троих несовершеннолетних детей.

Однако гражданин в течение долгого времени игнорировал свои обязательства. В результате задолженность превысила 1 миллион 250 тысяч рублей.

Сначала сотрудники привлекли кировчанина к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ, а затем - к уголовной по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Но эти меры на горе-отца не подействовали. Тогда специалисты наложили запрет на регистрацию принадлежащей ему квартиры.

Когда мужчина захотел продать жилье, он в кратчайшие сроки полностью погасил долг. Теперь специалисты каждый месяц удерживают платежи по алиментам из зарплаты кировчанина.