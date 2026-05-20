В зоне СВО погиб военнослужащий из Шабалинского района

Администрация района назвала утрату невосполнимой. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Шабалинском районе Кировской области простились с бойцом, погибшим в зоне специальной военной операции. Как рассказали местные власти, Роман Валентинович Перминов жил в селе Новотроицкое.

- Военнослужащий с честью и достоинством исполнял свой долг, встав на защиту Родины, - отметили в администрации. Также власти сказали, что разделяют горечь утраты и приносят искренние соболезнования семье и всем близким Романа Валентиновича. - Светлая память о нем навсегда останется в летописи края и всей страны.

Прощание с погибшим прошла сегодня, 20 мая. Церемония началась в 11:00 в центре села Новотроицкое, у памятника.