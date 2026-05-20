В Зуевском районе столкнулись Ford, Kia и КамАЗ: пострадали четыре человека

Во вторник, 19 мая, в Зуевском районе столкнулись Ford Transit, Kia Rio и КамАЗ, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 11.40 на автодороге Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – Демаки. На 101-м километре столкнулись Ford Transit, Kia Rio и КамАЗ. От удара микроавтобус съехал с дороги.

В результате ДТП пострадали четыре пассажира Ford. Травмы получили две 49-летние женщины, одна 59-летняя и 56-летний мужчина. По факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.