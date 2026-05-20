В Слободском мужчина украл телефон и банковскую карту у соседа по палате

Как сообщает управление Росгвардии по Кировской области, инцидент произошел в семь часов утра в Слободском. Один из пациентов украл у своего соседа по палате банковскую карту и телефон.
В течение двадцати минут патрульные нашли подозреваемого по полученным приметам.
Мужчина признался, что похитил телефон и карту, чтобы купить себе что-нибудь в магазинах, но на тот момент они еще не открылись. Гражданин спрятал украденное на улице, чтобы воспользоваться им позже.
Росгвардейцы передали нарушителя полиции для дальнейшего разбирательства. Похищенные телефон и банковскую карту изъяли.