В Слободском мужчина украл телефон и банковскую карту у соседа по палате

Как сообщает управление Росгвардии по Кировской области, инцидент произошел в семь часов утра в Слободском. Один из пациентов украл у своего соседа по палате банковскую карту и телефон.

В течение двадцати минут патрульные нашли подозреваемого по полученным приметам.

Мужчина признался, что похитил телефон и карту, чтобы купить себе что-нибудь в магазинах, но на тот момент они еще не открылись. Гражданин спрятал украденное на улице, чтобы воспользоваться им позже.

Росгвардейцы передали нарушителя полиции для дальнейшего разбирательства. Похищенные телефон и банковскую карту изъяли.