В Кирове восстанавливают раскопанные зимой дороги и газоны

Как сообщает администрация города Кирова, 12 мая специалисты «Т Плюс» приступили к благоустройству территорий, где зимой проводили раскопки.

За неделю рабочие восстановили 69 участков: 8150 кв. метров газонов, 3540 кв. метров дорог, 520 кв. метров брусчатки и 490 кв. метров асфальтированных тротуаров.

Так, специалисты уже привели в порядок места раскопок на улицах Физкультурников, Лепсе, Морозовской, Пятницкой, Труда и на Октябрьском проспекте.

С 20 до 22 мая рабочие уложат асфальт на улице Металлургов, 11, 12 и на Кольцова, 12. Здесь временно перекроют движение.