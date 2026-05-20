В Кирове запретили кататься на велосипедах, самокатах и роликах у памятников

В Кирове официально запретили кататься на средствах индивидуальной мобильности у памятников. На сайте администрации города опубликовали постановление за подписью сити-менеджера Вячеслава Симакова. В документе перечислены 13 мест, где нельзя передвигаться на велосипедах, роликах, самокатах, скейтбордах и любых других аналогичных устройствах.

В список вошли памятник Ленину на Театральной площади, территория у мемориального комплекса «Вечный огонь», зона у памятника Сергею Мироновичу Кирову на Октябрьском проспекте, а также площадь у филармонии, где стоит памятник Александру Невскому. Под запрет попали и мемориалы, посвященные воинам, погибшим в Афганистане и Чечне (тоже у филармонии), территория стелы «Обелиск Славы» в парке Победы и зона у памятника Маршалу Коневу.

Также нельзя кататься у памятника-обелиска жителям слободы Село Красное, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, у памятника погибшим в годы войны на улице Советской, 17, в Нововятском районе. Запрет действует на территории мемориала погибшим в годы войны на улице Ленина, 12 (Нововятский район), у мемориала на улице Советской, 60 (Нововятский район), у памятника-обелиска землякам слободы Вахрино и на территории мемориальной зоны «Книга памяти» на улице Индустриальной, 20, в микрорайоне Радужный.