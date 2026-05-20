НовостиОбщество20 мая 2026 9:12

В Кирове выросли цены на топливо

Бензин подорожал в мае после апрельского повышения
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Жители заметили новый ценник на улице Владимирской.

В Кирове снова выросли цены на бензин. Вчера, 19 мая, местные жители заметили повышение на заправке «Лукойла» на улице Владимирская. Литр АИ-92 теперь продают за 63,55 рубля. АИ-95 - за 69,12 рубля, АИ-100 - за 96,76 рубля, АИ-95 «Евро» - за 68,76 рубля. Дизельное топливо стоит 79,05 рубля за литр.

Предыдущий раз цены поднимали в апреле. Тогда АИ-92 стоил 63,45 рубля, АИ-95 - 68,92 рубля, АИ-100 - 96,36 рубля, АИ-95 «Евро» - 68,56 рубля, дизель - 79,05 рубля.