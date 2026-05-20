Хотел стать инвестором: житель Советска перевел мошенникам 1 млн рублей

Мошенники украли у «инвестора» из Кировской области более 1 млн рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники украли у жителя Советска более 1 млн рублей под предлогом заработка на бирже. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Кировской области.

Молодой человек начал в мессенджере общаться с незнакомцами. Собеседники пообещали жителю Советска заработать на сделках с валютой и акциями. От горожанина требовалось лишь переводить деньги по реквизитам. Незнакомцы обещали правильно распределить средства.

«За месяц мужчина отправил таким образом 18 тысяч рублей собственных сбережений, остальные средства он оформил в кредит и взял взаймы у знакомых», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что жителю Кировской области отчитывались об успешных операциях. Однако вывести средства он не смог. Возбуждено уголовное дело.