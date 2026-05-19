День детских объединений в Кировской области отметили более 30 тысяч человек

Кировская область впервые отмечает День детских объединений. Это государственный региональный праздник, учрежденный по инициативе губернатора Александра Соколова. Мероприятия Дня детских объединений собрали более 30 тысяч участников.

Весь день на различных площадках Кирова проходят мероприятия, в которых принимают участие ребята из общественных организаций «Движение Первых», ЮНАРМИИ, добровольческих объединений, спортивных школ, трудовых отрядов и Орлят России.

Торжества стартовали на Театральной площади с Парада детских объединений. В нем приняли участие около 800 ребят. В ЛинТехе № 28 Форум детских объединений собрал более 450 школьников. В рамках форума прошло мероприятие для детей, молодежи, наставников и педагогов: «Сто вопросов взрослому». Губернатор Александр Соколов и Герои России Владислав Головин и Артур Орлов ответили на вопросы детей.

Сегодня же состоялась научно-практическая конференция с экспертами «Воспитание: опыт и современные тенденции», квест «Вместе мы — сила!» для школьных команд, мероприятие «Город молодых/Картонный челлендж», генерация идей (стратегическая сессия) «Кировская область 2036» для участников детских объединений.

Начальник Главного Штаба всероссийского движения «Юнармия», Герой Российской Федерации Владислав Головин отметил, что идею проводить День детских объединений нужно масштабировать на всю страну.

«Большая радость присутствовать на таком памятном событии — праздновании Дня детских объединений. Кировская область первой провела этот праздник. В будущем, я думаю, мы масштабируем этот опыт на всю страну. Чтим прошлое, ценим настоящее и верим в будущее», — сказал Владислав Головин.

Ректор Института открытий, доктор педагогических наук, профессор Сергей Тетерский обратил внимание на то, что Кировская область стала столицей России с точки зрения поддержки детского движения.

«Потому что это единственный регион в России, который объявил государственный праздник регионального уровня 19 мая в День пионерии, в день рождения «Движения Первых». Я очень рад. Я вообще люблю Киров, Кировскую область, потому что здесь многое делается для молодежных организаций, молодежных социальных инициатив. И я когда приезжаю, я всегда говорю: Киров — это образец и пример и молодёжной политики, и детского движения», – сказал он.