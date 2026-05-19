Соколов: детские объединения невозможно заменить ничем

Губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что детские объединения невозможно заменить ничем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В День детских объединений в Кирове прошла научно-практическая конференция «Воспитание: опыт и современные тенденции». В этом мероприятии приняли участие более 50 человек. Это были педагоги, наставники, молодежные активисты.

Соколов подчеркнул, что ключевая задача для тех, кто работает с детьми, — использовать в воспитании института социализации, которую дают детские общественные объединения.

«О воспитании в целом сегодня говорят много, но мне кажется, что недостаточно используем возможности детских объединений. Детские объединения — это система, которую невозможно заменить ничем. Нельзя просто педагогическим воздействием заменить социализацию, которую дают детские общественные объединения. Это уникальный институт», – сказал Соколов.

Как пояснил губернатор, именно поэтому в Кировской области и ввели субсидии для общественных организаций.

«Детские объединения — это такая же организация, как школа, дворец творчества. Отличие лишь в том, что в таких объединениях дети сами себя развивают, но при поддержке старших наставников», – добавил руководитель региона.

По его словам, необходимо учитывать особенности сегодняшних поколений.

«При всех наших знаниях о возрастной психологии надо понимать, что каждое поколение отличается, потому что новые технологии не стоят на месте. И если мы хотим с этими поколениями разговаривать на одном языке, нужно не бояться у них учиться», – сказал Соколов.